Alles ging goed in de Overpoort, maar hoe lang houden ze dat vol? “We blijven politie inzetten en zullen geregeld evalueren”

Gent

De Overpoortstraat kreeg een goed rapport, na de tweede nacht . De burgemeester is blij dat de boodschap duidelijk begrepen is. Vraag is hoe lang de situatie op deze manier onder controle zal blijven. “We blijven politie inzetten zolang dat nodig is en zullen geregeld evalueren”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.