Allerlaatste XXL-rommelmarkt op DOK wordt meteen ook de grootste Sabine Van Damme

06 augustus 2019

10u05 40 Gent 280 kraampjes. Zoveel zullen er komende zondag 11 augustus staan op DOK, langs de kade. Het is de allerlaatste keer dat de tijdelijke invulling een XXL-rommelmarkt organiseert.

DOK verdwijnt nu echt, en houdt op zondag 29 september op te bestaan. Al sinds 2011 was er elke zomer DOK, aan de Oude Dokken, in afwachting van het grote bouwproject dat daar zou komen. DOK was tijdelijk, hooguit voor 2 jaar. Uiteindelijk was de vrolijke gekte er negen zomers op rij.

Eén van de grote succes was telkens de Rommelmarkt XXL. Op zich verschilt die niet van andere rommelmarkten op gebuurte- en dekenijfeesten, maar de rommelmarkt op DOK heeft altijd net dat ietsje meer aantrekkingskracht. De boulevard langs het water, de randanimatie én het enorm diverse aanbod maken het verschil. Voor deze allerlaatste editie waren er meer dan 500 aanvragen van standhouders. Bijna de helft blijft teleurgesteld achter. Want DOK sloot de inschrijvingen af op 280 kraampjes. Meer is gewoon niet meer handelbaar.

Na de Rommelmarkt XXL organiseert DOK nog twee gewone rommelmarkten, op zondag 25 augustus en op zondag 29 september, meteen de allerlaatste dag van DOK.

Rommelmarkt XXL, zondag 11 augustus vanaf 11 uur op DOK langs de Afrikalaan, met foodtrucks, kanovaren op DOK (13.45) dj’s en een schrijfsessie (14.30). Alle info: www.dokgent.be en op Facebook.