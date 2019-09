Allerlaatste kans voor dief die ervandoor ging met fiets van Iljo Keisse Wouter Spillebeen

17 september 2019

16u13 1 Gent Een veelpleger die onder andere de fiets van Gentse wielrenner Iljo Keisse stal, heeft dinsdag een uitbrander gekregen van de rechter. De man kreeg nog een kans in de vorm van een behandeling van zijn drugprobleem, maar daar kwam hij niet opdagen.

De man stond terecht voor een hele reeks diefstallen, waaronder de diefstal van een fiets van Keisse. De rechter wilde hem nog een kans geven en liet hem een drugsbehandeling bij De Sleutel volgen. Zodra er een plekje vrij was voor hem, mocht hij de gevangenis verlaten, maar hij diende zich niet aan bij het centrum. Hij ging in plaats zijn zieke moeder bezoeken.

Goed gesprek

De rechter kon niet lachen met de schending van zijn voorwaarden. “Ondanks uw strafverleden kreeg u nog een kans”, klonk het. “U pleegt het ene feit na het andere als u zonder begeleiding rondloopt, dus ik moet u van de straat halen. Ofwel moet u naar de gevangenis, ofwel moet u in begeleiding. Op den duur geloven we niet meer dat u gemotiveerd bent om in begeleiding te gaan.” De man krijgt nu nog een laatste kans om zich te laten behandelen.

De fiets van Keisse is intussen terecht, volgens de advocaat van de beklaagde. “De man heeft die teruggegeven en hij en Keisse hebben een goed gesprek gehad”, verzekert hij. Keisse werd onlangs ook het slachtoffer van een andere diefstal: in juni werd zijn peperdure BMW voor zijn deur gestolen.