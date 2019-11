Allerlaatste feestje van Toon Porrez in de A-Pluss. Populairste ‘roze café’ wordt overgenomen Sabine Van Damme

24 november 2019

17u11 8 Gent Bommetje in horeca-land. Toon Porrez laat zijn A-Pluss over. Het eerste holebicafé van Gent blijft uiteraard wel bestaan, één van de trouwste klanten neem de zaak over. Toon zelf gaat ‘herbronnen’.

8 jaar al is Toon Porrez het gezicht van de A-Pluss, het populaire holebi-café in de Belfortstraat. Vanavond geeft hij er zijn allerlaatste feestje. “En ik weet nu al dat ik maandag de grootste kater van mijn leven ga hebben”, grijnst hij. Na 14 jaar in de horeca en de nightlife zet Toon een stap terug. “Ik heb altijd gezegd dat ik voor mijn 40ste iets anders wou gaan doen. Ik ben 39 nu. Concrete plannen voor de toekomst heb ik nog niet. Ik zie wel wat er op mij afkomt. Ik heb nog mijn werk als model en als DJ, en ook de Love Boat Party’s zet ik verder. Het is dus niet dat ik niks meer te doen heb vanaf morgen.”

Toon Porrez verdwijnt dus, maar de A-Pluss zelf blijft gewoon verder bestaan. “Steeve Van De Putte neemt de zaak over”, zegt Toon, “En mijn compagnon Tom blijft nog even doordoen om een vlotte overgang te verzekeren. Steeve is een trouwe klant die al vele jaren komt. Het is dus geweldig dat hij de zaak wil verder zetten. Zo weten we ook zeker dat de sfeer behouden blijft, een gezellig, open café waar iedereen welkom is en waar we heel graag een feestje bouwen. Ook het overgrote deel van ons personeel blijft trouwen gewoon verder werken bij Steeve, en vanaf volgende donderdag is de zaak ook gewoon opnieuw open.”

Legendarische tijden heeft Toon beleefd, daar in zijn A-Pluss, het café dat ook wel eens ‘De Roze Vlasmarkt wordt genoemd. “We hadden de onvergetelijke Pluss Your Sundays, echte meezingfeesten. Ik moest ooit Nicole van Hugo ondersteunen of ze donderde van het podium af. We hadden Betty, wiens cd herhaaldelijk uitviel tijdens haar optreden, Jessy die we eerst een uur moesten ontnuchteren voor ze het podium op kon, en Marina Wally die haar optreden begon met ‘Doen we er nog eentje bij?” Of Wendy Van Wanten, die eerst haar oksel droog depte en daarna haar gezicht met hetzelfde doekje. De meest gehoorde zin hier was: ‘allee, nog eentje’.”

Wie het afscheidsfeestje van Toon niet wil missen, het start om 18 uur en gaat vermoedelijk door tot een ‘kot in de nacht’, zoals dat in Gent heet.