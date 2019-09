Allerlaatste DOK-dag ingezet met rouwstoet : “Negen jaar een mix van Bobbejaanland en een museum” Didier Verbaere

29 september 2019

17u26 5 Gent De allerlaatste DOK-dag werd zondag in Gent feestelijk afgesloten met een rommelmarkt, optreden, fuif en een rouwstoet. DOK zag negen jaar geleden het levenslicht als een tijdelijke invulling van de site aan de Oude Dokken langs de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Het werden negen wonderlijke jaren vol nieuwe (burger)initiatieven, succesvolle markten en heel veel creatief talent.

Negen jaar lang bruiste DOK en zorgden tientallen vzw’s, verenigingen, 450 vrijwilligers en creatieve Gentenaars zomer na zomer voor een oneindige rij aan initiatieven langs de Oude Dokken. Nu de site verkaveld wordt, moet DOK plaats ruimen voor appartementen en een park. Zondagmiddag trok een rouwstoet van DOK naar de fietsbrug voor een symbolisch afscheid en tikte de aftelklok ongenadig de laatste uren weg.

Bobbejaanland

“DOK was een mix tussen Bobbejaanland en het Middelheimmuseum. We nemen afscheid van een wonderbaarlijke plaats waar iedereen welkom was en waar we samen kwamen voor verpozing en creativiteit. Negen jaar lang zaten we op een roetsjbaan en het is superjammer dat hier een einde aan komt”, zegt Bart Vens van de NV OVBK, één van de creatieve hotspot op DOK. Hij gaf gestalte aan de priester die de rouwstoet begeleidde. “DOK effende de weg van heel wat tijdelijke invullingen in de stad. We waren pioniers en wilden kleine ruimtes groot maken. Het was een voorrecht om hieraan mee te werken”, zegt Bart. De stoet ontbond zichzelf aan de poorten van DOK en dook de kantine in voor een laatste rouwdrink.

300 bomen

DOK was inderdaad meer dan zomaar wat rommelmarkten en feestjes of muzikale avonden. Tientallen initiatieven zagen er het levenslicht. Ook burgerinitiatieven zoals de vzw 300 Bomen. Zij presenteerden zondag de resultaten van twee jaar onderzoek naar het gebruik van mos in de stad. De vzw wil platte daken en gevels in Gent op grote schaal bekleden met mos. ”Twee jaar lang onderzochten we tientallen toepassingen voor het gebruik van mos in de stad. Mos zorgt voor isolatie, zuivert de lucht, dempt het geluid en houdt regenwater vast. Het is geen wondermiddel, maar wel efficiënt in onze strijd voor een ecologische en groene stad”, zegt Nick Pays van de vzw 300 bomen. Samen met de universiteiten van Gent en Antwerpen en de sociale economie van Labeur onderzochten ze het gebruik van mos. “Onze kennis stellen we nu gratis ter beschikking van bedrijven om dit op grote schaal in praktijk om te zetten”, zegt Nick.

“Negen jaar lang was dit een fantastische plek en werd hier enorm veel in beweging gezet”, zegt ook schepen Rudy Coddens (sp.a). “Met dergelijke zaken kunnen we onze stad beter maken en het is dankzij onze inwoners die vanuit de basis initiatieven nemen, dat we samen inzetten op de toekomst.”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) kwam in de namiddag nog de eerste steen symbolisch weer aan diggelen slaan. “Dit is een heel mooi voorbeeld van een tijdelijke invulling. We hebben dit stuk Gent jarenlang in handen gegeven van de Gentenaars en die hebben er schitterende dingen mee gedaan. DOK heeft in het hart van vele Gentenaars dan ook voor altijd een plek”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

En terwijl de aftelklok genadeloos richting middernacht tikte, bleef het volk ondanks de regen toestromen voor een laatste bezoek aan DOK. De laatste DOK-werker doet vannacht het licht uit.