Allerlaatste dag voor patisserie Damme: “Ik ben nog op zoek naar een waardig alternatief” Jill Dhondt

27 september 2020

09u41 0 Gent Het is de laatste dag voor de bekende patisserie Damme in de Nederkouter. Na dertig jaar legt bakker Piet Faveere zijn bakkersmuts naast zich neer. Om een laatste keer van brood en gebak te genieten, stond er buiten een lange rij wachtenden. “Vandaag heb ik speciaal nog een dubbele portie besteld.”

Patisserie Faveere zou normaal in juni al sluiten, maar de lockdown zorgde voor een ongeziene boost. Volwassen aten niet meer op het werk en kinderen niet meer op het school, plus er was meer tijd om eens langs de bakker of slager in de buurt te gaan. Daarom hadden Piet en zijn vrouw An besloten om nog een paar maanden langer open te blijven, tot de gekte grotendeels voorbij was.

Vandaag is het dan eindelijk zover: de langverwachte, betreurde laatste dag. Voor de deur stonden twaalf personen te wachten, binnen waren er vier aan het bestellen. “We hebben driedubbel zoveel gemaakt als anders”, zegt een medewerker. “Alles wat we nog over hadden hebben we gebakken.”

Boven de broden aan de muur staan kaartjes en bloemen van trouwe klanten. Stijn is Mus is één van hen. Vandaag kwam hij speciaal nog een keer langs om een dubbele portie koffiekoeken in te slaan. “Vroeger woonden we hier om de hoek en kwamen we elk weekend om koeken, zowel op zaterdag als op zondag. Nu wonen we aan de Visserij maar we komen nog vaak langs. We zijn altijd grote fans gebleven. Er zijn maar weinig warme bakkers meer in Gent. Vanaf vandaag ben ik op zoek naar een waardig alternatief voor Damme.”