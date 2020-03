Allereerste afterwork-out van Forza gaat online door Jill Dhondt Cedric Matthys

20 maart 2020

15u00 0 Gent Binnenkort zou een sportieve coworking space openen in Gent, genaamde FORZA Boîte. Om de lancering kracht bij te zetten stond een afterwork-out gepland . Omwille van de coronamaatregelen gaat deze online door.

“Jullie zorgen voor de muziek, de drank en de hapjes. Wij jagen je hartslag omhoog met een stevige, persoonlijke, kwalitatieve training”, klinkt het. “Vanuit je living, keuken of berghoek kan je erbij zijn voor onze alleereerste afterwork-out.” De afterwork-out is een manier om de sportieve coworking space aan te kondigen, die momenteel in opmaak is. In de FORZA Boîte zal iedereen, zowel beginnende sporters als ervaren atleten, aan de slag kunnen voor alles wat met beweging te maken heeft. “Het is de bedoeling dat je het beste uit je eigen lichaam kan halen. Dat kan door te sporten, maar ook door voeding, massages, yoga, kiné, enzoverder. De verschillende disciplines ondersteunen elkaar, en zoeken samen met de klanten naar wat ze nodig hebben. Daarnaast zouden we ook leuke evenementen organiseren, de afterwork-out is daar het eerste voorbeeld van.”

De afterwork-out vindt vanavond plaats om 17.30 uur. Inschrijven kan via de website.