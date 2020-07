Alleen speciale firma kan traag zinkende boot redden Wouter Spillebeen

06 juli 2020

14u20 1 Gent Langs de Trekweg in Mariakerke zinkt een 17 meter lange boot al enkele dagen steeds dieper in het water. Een gespecialiseerde firma moet ter plaatse komen om het vaartuig te redden.

Normaal kan de brandweer kleine boten bergen wanneer die dreigen te zinken, maar dit 17 meter lange vaartuig is te groot. Hoe het komt, is niet volledig duidelijk, maar de plezierboot zakt al enkele dagen steeds verder weg. Het water staat nu aan bakboord (de linkerkant) boven het dek. Het is slechts een kwestie van tijd voor de boot helemaal in het water verdwijnt. Daarom laat De Vlaamse Waterweg in samenspraak met de eigenaar een gespecialiseerde firma komen om het te redden.