Alleen mannen toegelaten (de lesgeefster uitgezonderd): Gezinsbond organiseert valentijnsworkshop bloemschikken Jill Dhondt

03 februari 2020

15u40 1 Gent Mannen die nog op zoek zijn naar een origineel valentijnscadeau kunnen zich aanmelden bij de Gezinsbond van Mariakerke. Die organiseert op 13 februari, op de valreep dus, een workshop bloemschikken, alleen voor mannen.

Het is intussen de derde keer dat de Gezinsbond van Mariakerke de workshop bloemschikken voor mannen organiseert. “De les heeft telkens plaats rond Valentijn”, zegt Pascale De Jaeger, bestuurslid van de Gezinsbond Mariakerke. “Wegens groot succes organiseren we het dit jaar weer met Marleen Haegeman. De mannen die deelnemen kunnen een bloemstukje maken voor hun vrouw of hun man, in plaats van het gewoonweg te kopen in de winkel.”

Behalve de lesgeefster komen geen vrouwen te pas aan de cursus. “Doorheen het jaar organiseren we workshops bloemschikken voor gemengde groepen, dan mogen vrouwen uiteraard wel komen. De workshops rond valentijn zijn voorbehouden voor de mannen, die komen nooit naar de gemengde lessen. Voor de exclusieve workshop kunnen we hen wel warm maken.”

Volle goesting

Tijdens de vorige workshops werd duidelijk dat uiteenlopende types werden aangetrokken om bloemen te schikken. “Daar zaten jonge en oudere, stoere en zachte mannen tussen. De ene man nodigde de andere uit, en zo ontstond een bont gezelschap. De heren komen telkens toe met volle goesting, maar twijfelen of ze het wel kunnen. De meeste hebben nog nooit aan bloemschikken gedaan. Daarom geven we ze een voorbeeld waaraan ze hun eigen werk kunnen spiegelen. Elke creatie is anders, maar telkens zeer mooi. Ze doen het even goed als de vrouwen.”

Lacherig

Met de workshops wil De Gezinsbond stereotypen aan diggelen slaan. “Het is nog steeds niet simpel voor mannen om zoiets als bloemschikken te doen. De meeste lachen daar nog mee. Toen de oudste zoon van mijn vriend voorstelde aan zijn vrienden om een workshop te volgen, zagen ze dat niet zitten. Er is nog veel onzekerheid mee gemoeid. Het is belangrijk voor ons om dat beeld te doorbreken. Een man moet vrij kunnen zijn om zich uit te drukken.”

De workshop bloemschikken voor mannen vindt plaats op donderdag 13 februari om 19.30 uur in de De Vults, Brugsesteenweg 521, Mariakerke. Er is plaats voor 20 deelnemers. Inschrijven kan tot 8 februari via info@gezinsbondmariakerke.be. Leden betalen 30 euro, niet-leden 35 euro.