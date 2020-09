Allé VOORUIT De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

11 september 2020

17u30 0

De komkommertijd is stilaan voorbij en de politieke partijen laten weer van zich horen. De sp.a heet vanaf nu VOORUIT en daar zijn ze in onze Gentse Vooruit niet blij mee, want daar willen ze progressief en vooral ook onafhankelijk blijven. De Gentse groenen wapperen met het bestuursakkoord en willen werk maken van de uitbreiding van de LEZ. VOORUIT - de partij - noemt de LEZ asociaal en wil geen uitbreiding. Open VLD krijgt die hele LEZ niet uitgelegd aan haar kiezers en is ook tegen... maar dan zonder het officieel te uiten. Die andere meerderheidspartij, CD&V, zegt niks zolang Mieke Van Hecke op haar brommer mag blijven rondsnorren. Kortom, er is onenigheid in het schepencollege en dat lossen ze in Gent op door 100.000 euro te betalen voor een onderzoek over hoe die uitbreiding van de LEZ moet uitgewerkt worden. Dat Gent al tot hier (ik steek mijn arm omhoog) in de schulden zit en dat heel veel Gentse zelfstandigen in coronatijd wat van dat geld zouden kunnen gebruiken, deert niet voor onze leiders. Meer LEZ moet er komen, wat het ook moge kosten. Op zo’n moment verwacht je een vuist op tafel van een leider, van een burgervader bijvoorbeeld, maar dat blijkt alweer ijdele hoop. Onze burgemeester was tijdens de hele heisa verwikkeld in een twitter-oorlog met Tom Van Grieken. Van Grieken hekelde de politieke U-bocht van Open Vld-kopstuk Lachaert en daarop retweette Mathias ‘nie wieder’. Zulke verwijzingen naar het nazisme zou ik onze burgemeester willen afraden. In tijden waarin zwarte Pieten roetpieten en Kerstmarkten wintermarkten worden om niemand te kwetsen, maak je geen punt door onze derde landstaal, die van alle Duitsers, Oostenrijkers en de helft van Zwitserland te gaan beledigen. Van een leider, een burgervader, zou je meer verwachten.