Alle verzoeken SOS Sint-Anna afgewezen, nog steeds geen duidelijkheid over erfpacht of verkoop



Sabine Van Damme

21 oktober 2019

22u50 2 Gent De actiegroep SOS Sint-Anna mocht vanavond op de gemeenteraad het woord nemen. Nogmaals vroegen ze, dit keer officieel, om de onderhandelingen met Delhaize stopt te zetten, de kerk open te stellen voor bezoekers en een anderen invulling te geven. Alleen van PVDA en VB kregen ze steun.

De eisen van de actiegroep zijn onderhand bekend. Ze willen geen commerciële invulling voor de grootste rondbogenkerk van West-Europa. Maar wat ze dan wel willen – concreet – dat weten ze zelf ook niet. “Maar een barbaarse invulling zoals een supermarkt kan écht niet”, vinden ze. “Dat zou getuigen van beschamende onkunde.” De actievoerders vroegen de gemeenteraadsleden om te stemmen met hun hart en hun verstand, los van de strakke partijrichtlijnen. Ze vingen op alle vlakken bot.

Alleen bij het Vlaams Belang en de PVDA vonden ze steun. Alle andere partijen waren fan van het voorstel van Delhaize, omdat het de kerk een toekomst op lange termijn zal geven, omdat Delhaize bereid is zwaar te investeren in het vervallen gebouw, omdat er geen kille supermarkt met wit licht zal komen maar eerder een buurtwinkel, met respect voor het gebouw.

Alle voorstellen van de actiegroep werden dus massaal weggestemd. De actiegroep bleef zwaar teleurgesteld achter, maar geeft nog steeds niet op. Ze dreigen met juridische stappen eens de bouw- en andere vergunningen worden aangevraagd, bij de Raad voor Vergunningsbetwisting.

Het enige wat nog steeds onduidelijk blijft, is de eigendomsstructuur van de kerk. Delhaize wil een verkoop, de stad dringt aan op een erfpachtovereenkomst. Maar of dat een breekpunt kan zijn voor de lopende onderhandelingen is niet duidelijk. Vermoedelijk niet. Het schepencollege en het overgrote deel van de gemeenteraad schaarde zich achter de plannen van Delhaize, zich goed bewust van het feit dat een andere invulling voor zo’n monumentaal gebouw niet makkelijk te vinden zou zijn, laat staan gefinancierd.