Alle legionellaslachtoffers zijn terug thuis Uitbraak lijkt volledig achter de rug Sam Ooghe

28 juni 2019

14u46 0 Gent De laatste legionellaslachtoffers die opgenomen waren na de uitbraak, zijn ontslagen uit het ziekenhuis. De eindbalans: 32 besmette personen, waarvan 2 dodelijke slachtoffers.

Het nieuws wordt bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de legionella-uitbraak van nabij opvolgde. Begin vorige week lagen er nog steeds drie slachtoffers in het ziekenhuis, maar nu is iedereen weer thuis. Wel is een werkneemster van papierfabrikant Stora Enso in Evergem onlangs besmet geraakt met de legionellabacterie. Dat bedrijf, en concreet de koeltoren in Langerbrugge, wordt gezien als bron van de besmettingen. Bij de werkneemster werd midden juni legionella vastgesteld. Maar wellicht liep zij legionella op in het buitenland, en niet in het bedrijf. “Er wordt aangenomen dat de uitbraak volledig achter de rug is", aldus het Agentschap.