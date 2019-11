Alle Gentse scholen gewoon secundair onderwijs melden opnieuw digitaal aan Yannick De Spiegeleir

29 november 2019

16u01 0 Gent In Gent wordt voor de derde keer op rij door alle scholen gewoon secundair onderwijs gekozen voor een digitaal aanmeldingssysteem. De aanmeldingsperiode loopt van maandag 23 maart tot en met woensdag 22 april 2020 via https://meldjeaansecundair.gent.be/.

Het was lang onduidelijk hoe de inschrijvingen voor het secundair onderwijs in Vlaanderen zouden verlopen. De uitvoering van het nieuwe onderwijsdecreet, dat voor de zomer was goedgekeurd door het Vlaams Parlement, beloofde een nieuw algoritme, maar dat liet op zich wachten.

Voor het herfstverlof besliste onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), op vraag van onder andere Gent, om het invoeren van het nieuwe decreet uit te stellen. Dat heeft als gevolg dat steden er, voor komend schooljaar, zelf voor kunnen kiezen om zich te organiseren om aan te melden, volgens de procedure die ze zelf bepalen. Alle Gentse secundaire scholen voor het gewoon onderwijs hebben nu ook officieel bevestigd dat ze allemaal vrijwillig terug in het systeem stappen.

Algoritme ongewijzigd

De procedure en het algoritme die vorig jaar werden toegepast, blijven ongewijzigd. Zo werkt het Gentse systeem aan de hand van schoolvoorkeur en toeval met daarbij aandacht voor een sociale mix. De resultaten vorig jaar waren heel bevredigend: 99% van de aangemelde kinderen kreeg de school van eerste keuze.

Ouders kunnen hun kind aanmelden van 23 maart 2020 om 12 uur ‘s middags tot en met 22 april 2020 om 12 uur ‘s middags. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang het maar tijdens de periode gebeurt. De aanmeldingsperiode loopt iets langer dan vorig jaar, waardoor ouders, brugfiguren en het Centrum voor Leerlingbegeleiding die ouders ondersteunen meer tijd hebben.

Op 4 mei 2020 ontvangen de ouders die aangemeld hebben het resultaat en weten ze of hun kind een plaats (ticket) krijgt in een van de opgegeven scholen.

Het effectieve inschrijven op de scholen vindt plaats van 6 mei 2020 tot en met 29 mei 2020, waardoor de scholen tijdens de examenmaand juni geen tickets meer hoeven om te zetten in inschrijvingen. “De nieuwe tijdslijn komt er op vraag van de scholen en ouders. Het is een verbetering ten opzicht van de vorige editie omdat de ouders nog meer tijd krijgen en de inschrijvingen buiten de drukte van de examens vallen”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).