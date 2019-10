Alle erkende studentenverenigingen ondertekenen doopdecreet: “Gents charter diende als voorbeeld voor Vlaams doopdecreet” Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2019

18u54 0 Gent Alle erkende Gentse studentenverenigingen hebben vandaag het Gents doopdecreet ondertekend. De Vlaamse overheid lanceerde vorig academiejaar een Vlaams kader voor studentendopen na het jammerlijke overlijden van een Leuvense student. Daarbij werd het Gents doopdecreet als goed voorbeeld gebruikt. Om die reden staat het gros van de Vlaamse richtlijnen al in de Gentse versie.

Gent is met 80.000 studenten in het hoger onderwijs de grootste studentenstad in Vlaanderen. In Gent zijn meer dan 140 studentenverenigingen actief. Zij zorgen voor begeleiding en advies, maar ook voor het organiseren van studentikoze activiteiten zoals een doop. De Stad Gent wil deze traditie een plaats geven in de stad en in goede banen leiden via het doopdecreet. Alle erkende studentenverenigingen ondertekenen daarom jaarlijks in oktober het Gents doopdecreet.

Regels strenger voor doopmeesters

Het doopdecreet wordt jaarlijks, telkens na een evaluatie en eventuele aanpassingen, goedgekeurd op het studentenoverleg in juni. Naast de studentenkoepels zijn ook alle hogeronderwijsinstellingen en betrokken stadsdiensten aanwezig. Nieuw dit jaar is dat de regels voor doopmeesters worden verstrengd: zij moeten zich tijdens de doop volledig onthouden van alcoholgebruik.

“Het doopdecreet is een mooi voorbeeld van hoe een goede samenwerking tussen stadsbestuur en studenten de stad voor iedereen leefbaarder maakt. Met dit decreet geeft Gent zijn studentenclubs de ruimte om die traditie verder te zetten en nemen de studenten op hun beurt de verantwoordelijkheid om dopen in goede banen te leiden. Het feit dat Vlaanderen dit kader overneemt, bewijst de degelijkheid van onze afspraken”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).