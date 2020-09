Alle 6.300 medewerkers van UZ Gent krijgen cadeaubon van directie: “Enkel door inzet van personeel kunnen we best mogelijke zorg bieden” Cedric Matthys

09 september 2020

17u38 1 Gent De directie van het UZ Gent gaat elke medewerker een cadeaubon van 30 euro geven. Alle 6.300 personeelsleden worden zo bedankt voor de inzet van de afgelopen maanden.

Heel wat medewerkers van UZ Gent zullen verbaasd opkijken als ze deze week hun loonbrief ontvangen. Alle 6.300 personeelsleden krijgen een cadeaubon van 30 euro in de bus die ze kunnen uitgeven bij heel wat Gentse handelaars. Het ziekenhuis wil het personeel zo bedanken voor hun toewijding tijdens de coronacrisis. “We hebben zware, maar uitdagende maanden achter de rug”, zegt hoofdarts Frank Vermassen. “Dankzij de inzet en solidariteit van onze medewerkers heeft ons ziekenhuis tijdens de hele periode de best mogelijke zorg kunnen bieden aan onze patiënten.”

De echte helden

Niet enkel de hoofdarts, maar ook atleet Bashir Abdi bedankte het personeel uitvoerig. De marathonloper richtte tijdens de coronaperiode een fonds op om de zorgverleners fysiek en mentaal te ondersteunen. Het UZ Gent zette hem woensdag in de bloemetjes na zijn glansrijke prestatie op de Memorial Van Damme. Daar werd hij de nieuwe wereldrecordhouder op de 20 kilometer. Een heuse prestatie, al bleef Abdi met zijn gedachten bij de medewerkers van het ziekenhuis. “Ik loop één of twee keer per jaar een marathon”, zei hij. “Hier doen ze dat elke dag. De zorgverleners hebben hun familie maandenlang amper gezien door het vele werk. Zij zijn de echte helden. Via het fonds hoop ik mijn steentje bij te dragen.”

Droogruimtes

Hoeveel geld er intussen in het fonds Bashir Abdi zit, wil het UZ Gent liever niet kwijt. “De plannen die er zijn, kunnen we financieren", laat woordvoerder Karlien Wouters weten. “We denken eraan om via het fonds kleedkamers en droogruimtes te bouwen voor de fietsende medewerkers. Daarnaast willen we een living inrichten waar de medewerkers kunnen ontspannen tussen het vele werk door. We willen dat het fonds ook na de coronacrisis blijft bestaan.”