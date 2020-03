Alice Bown verkozen tot Winelady of the Year Sabine Van Damme

09 maart 2020

14u18 6 Gent De Gentse onderneemster, stichter en zaakvoerster van het communicatiebureau Alice Bown is verkozen tot Winelady of the Year Belgium 2020. De prijs beklemtoont ‘het belang van de vrouw in de wijnwereld vandaag’. Hij bekroont – voor alle duidelijkheid – vrouwelijke wijnspecialisten, niet perse vrouwelijke wijnconsumenten.

De prijs ‘Wine Lady of the Year’ wordt dit jaar uitgereikt door de Club Prosper Montagné. Alice Bown (39) is vereerd de prijs te krijgen. “Ik zal zeker niet beweren dat mijn wijnkennis die van mijn prestigieuze voorgangsters evenaart, wel dat ik gedreven word door dezelfde passie. Voor mij is elke wijn boven alles steeds een apart verhaal. Het is in de beste jaren en bij de mooiste cuvées, vaak een prachtige samenvloeiing van kennis en gedrevenheid, van terroir en geschiedenis. Kortom, wijn is cultuur!”

Het communicatiebureau van Bown is gespecialiseerd is in PR, events en marketing rond wijnen en spirits. “Wij willen onze klanten en partners uit de wijn- en spiritswereld graag uitdagen en uit hun comfortzone halen door evenementen te organiseren die verrassend uit de hoek komen, zowel qua inhoud als locaties en inrichting. De wijnwereld mag niet stilstaan, dus moet ze de jongere generaties – de toekomstige consumenten – op een leuke, boeiende en duurzame manier aanspreken.”

Eerder ontvingen al gereputeerde Belgische vrouwelijke wijnspecialisten zoals Vicky Corbeels, Virginie Saverys, Sybille Troubleyn, Kristel Balcaen en Simonne Wellekens de prijs. Bown deelt haar prijs graag met haar twaalfkoppige team, dat voor driekwart uit vrouwen bestaat.