Algemeen rookverbod in Ghelacmo Arena, gevolg van coronaregels Sabine Van Damme

07 oktober 2020

11u37 6 Gent Vanaf de volgende thuismatch, op 26 oktober tegen KRC Genk, geldt een algemeen rookverbod in de Ghelamco Arena. Dat is geen beslissing van KAA Gent zelf, het is een regel die in alle stadions wordt ingevoerd. Omwille van corona is het immers verplicht een mondmasker te dragen en dat mag alleen worden afgezet om te eten en te drinken, niet om te roken.

Een rookverbod was er al in Gent op de familietribune. De club speelde ook met het idee om dat rookverbod uit te breiden naar alle tribunes. Maar corona is hen voor. Voortaan is het verboden om te roken in voetbalstadions tijdens matchen. Want om te roken, moet het mondmasker worden afgezet en dat mag niet. Volgens het ministerieel besluit dat sinds augustus geldt, zijn enkel eten en drinken geldige redenen om het mondmasker af te zetten. Ook het voorzien van aparte rookruimtes is geen optie, omdat je daar dan samenscholingen zou krijgen, wat ook niet de bedoeling is. Aan alle fans die op 26 oktober mogen gaan: u bent gewaarschuwd.

Of de rookregel nog verandert als we ooit van dat virus af raken, valt af te wachten.