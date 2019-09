Alex (53) stelt Belgisch uurrecord voor 50-plussers scherper en doet dat voor het goede doel: “Zonder klompvoet had ik hier niet gestaan”



Professor, vernieuwend ondernemer en verwoed fietser Alex Van Breedam (53) heeft vrijdagavond het Belgische uurrecord voor masters (50 tot 55 jaar) op z'n naam gezet. Met een snelheid van meer dan 40 kilometer per uur zamelde hij zo'n 10.000 euro in voor de Clubfoot Foundation. Van Breedam, zelf een klompvoetpatiënt, reageert trots. "Ik wil aan zoveel mogelijk mensen tonen dat een beperking ook het begin kan zijn van iets moois."

Kontichnaar Alex Van Breedam (53) zakte vrijdagavond af naar het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx met maar één doel: het Belgisch record baanwielrennen voor vijftig tot vijfenvijftigjarigen verbreken. Met succes - hij legde op één uur tijd een afstand van 40.843 kilometer af. Opmerkelijk, want het draaide voor de ondernemer niet om naam of faam. Zo zamelde hij iets meer dan 10.000 euro in voor de Clubfoot Foundation, een vereniging die medische hulp biedt aan mensen in de derde wereld die met een klompvoet geboren worden. Dat is aangeboren afwijking waarbij de voet naar binnen en naar beneden is gedraaid. Wereldwijd treft de aandoening zo’n 9 miljoen mensen. “Zonder klompvoet had ik hier niet gestaan”, vertelt de kersverse recordhouder.

Had ik twee normale benen gehad, dan was ik die uitdaging misschien nooit aangegaan

Het idee ontstond zes jaar geleden, toen Van Breedam zich een eerste maal op een piste waagde. “Aan mijn linkerbeen heb ik 1.8 kilogram spiermassa minder dan aan m'n rechter. Hierdoor produceert mijn ‘slecht’ been ongeveer veertig procent van mijn vermogen, waar mijn goed been voor de andere zestig zorgt. Toch had ik hier weinig last van tijdens het tijdrijden. Ik hou van duursporten én wou van mijn probleem een opportuniteit maken. Had ik twee normale benen gehad, dan was ik die uitdaging misschien nooit aangegaan.”

Hartafwijking

Dus ging Van Breedam aan de slag. Bijgestaan door het o.a. het team rond wereldrecordhouder Victor Campenaerts, mikte de ondernemer initieel naar 18 november 2018. Tijdens de training bleek toen dat Van Breedam aan ASD (Atrial Septal Defect, red) leed, een aangeboren hartafwijking. Een team chirurgen nam hem onder handen. Alles leek in orde, tot een plotse hartritmestoornis roet in het eten gooide. “Verschillende experts bogen zich over mijn situatie. Uiteindelijk bleek het om een eenmalig fenomeen te gaan. Er was dus geen structureel probleem", klinkt het. “Anders had dat het einde van de rit geweest.”

Valpartij

Ook de laatste week verliep niet zonder slag of stoot. Exact één week voor zijn recordpoging, crashte Van Breedam tijdens training op de piste. “Dat was even bidden”, getuigt hij. “Gelukkig smakte ik niet te hard tegen de grond. Mijn materiaal liep wel wat schade op, wat voor bijhorende complicaties zorgde. De mensen van het wielercentrum hebben mij toen goed vooruit geholpen.”

Honderd procent zeker van z'n stuk, was de ondernemer bij de startmeet niet. “Ik heb lang gedacht dat ik het niet ging halen. Wim Van Hoolst (performance manager bij Lotto-Soudal die ook Victor Campenaerts ondersteunde bij de wereldrecordpoging, red) geloofde er wel altijd in. ‘Op basis van je statistieken, haal je dit’, stelde hij. Ik heb veel te danken aan hem en zijn team.

The mission is much bigger than the man

Met zijn prestatie wil Van Breedam vooral iets op gang brengen. “Ik wil zoveel mensen overtuigen dat een beperking ook het begin kan zijn van iets moois. The mission is much bigger than the man: zo zie ik het. Met de opbrengst krijgen enkele kinderen nu de kans op dezelfde behandeling die ik ook onderging. Dat hield in dat ik mijn eerste levensjaren ‘s nachts vast zat in toestellen - om mijn benen ‘recht te laten trekken’. Ook bij tijdrijden zit je een uur vast op je fiets. Je kan niet vrij bewegen vanwege allerlei aerodynamische redenen. Ik kan dat goed (lacht)”, besluit Van Breedam. “Waarschijnlijk heb ik dat dankzij mijn klompvoet geleerd.”