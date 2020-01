Alcoholverslaafde gestraft voor brandstichting in huurwoning Wouter Spillebeen

17 januari 2020

14u18 1 Gent Een Gentenaar heeft een voorwaardelijke celstraf van zestien maanden gekregen voor een brandstichting in zijn huurwoning in de Rokerelsstraat.

Door een faillissement en een op de klippen gelopen relatie, verloor de man volledig de teugels, volgens het vonnis. Hij dronk grote hoeveelheden wodka en in een dronken waas stichtte hij brand in de woning die hij huurde in de Rokerelsstraat. “De feiten waren bijzonder gevaarlijk”, aldus de rechter. “Enkel door het alerte optreden van een buurtbewoner is erger voorkomen.” Omdat de man met een ernstige alcoholverslaving kampt, besloot de rechter een voorwaardelijke celstraf uit te spreken zodat hij kan werken aan zijn problematiek. Aan de brandverzekeraar moet hij een schadevergoeding van 14.000 euro betalen.