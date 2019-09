Alcoholcontroles van de Gentse Flikken: maar 2.5 procent onder invloed, wel nog 8 rijbewijzen ingetrokken Jeroen Desmecht

16 september 2019

17u41 0 Gent De Verkeersdienst van de Gentse lokale politie organiseerde zondagavond opnieuw een C.R.A.S.H.-actie. Van de 1.195 gecontroleerde bestuurders reden er maar dertig onder invloed. “Dat is een goed resultaat”, vindt hoofdinspecteur Eva Houpels. “Veel mensen weten ondertussen dat we regelmatig controleren.”

De controles vonden zondagavond plaats ter hoogte van het kruispunt van de Pintelaan met de Galglaan én op de binnenring van de R4. De politie controleerde in totaal 1.195 bestuurders op alcohol. Dertig onder hen, zo’n 2.5 procent, reden onder invloed. De inspecteurs trokken vijf rijbewijzen onmiddellijk in van bestuurders die meer dan 1.52 promille bliezen. Acht bestuurders kregen dan weer een speekseltest voorgeschoteld. Bij drie van hen was die positief. Ook zij moeten hun rijbewijs nu vijftien dagen missen.

De politie hield zondag ook halt langs de Pintelaan en de Zwijnaardsesteenweg voor snelheidscontroles. 276 wagens passeerden de lens. Veertien bestuurders mogen binnenkort een boete in de brievenbus verwachten.