Albert Heijn wil winkel openen op Kouter, tussen Delhaize en Cru: “Wij zien niet in waarom dat tot een spanningsveld zou leiden” Jill Dhondt

22 mei 2020

16u32 1 Gent Albert Heijn wil een nieuw filiaal openen op de Kouter, pal tussen een Delhaizewinkel en Cru. Op deze manier zouden er op een afstand van honderd meter drie supermarkten naast elkaar komen te liggen. Schepen Sofie Bracke ziet de komst van de nieuwe winkel als onderdeel van het groeiende aantal kleinere buurtsupermarkten. Albert Heijn en Cru begrijpen niet waarom de komst van een nieuw filiaal tot een spanningsveld moet leiden. “Voor ons is het eerder een complementair verhaal.”

Het stadsbestuur heeft de vergunning voor de nieuwe Albert Heijn reeds goedgekeurd, maar daarmee is het nog niet zeker dat de winkel er effectief komt. “Het is onze wens om daar te vestigen, maar het vergunningstraject is nog niet volledig afgerond”, geeft An Maes van Albert Heijn aan. “Het is daarboven niet onze gewoonte om in dit stadium te communiceren. Daardoor kan ik nog niet zeggen wanneer de winkel er zou komen en hoeveel bezoekers die zou trekken.” De nieuwe Albert Heijn winkel zou in het pand komen waar nog steeds een ING-filiaal gevestigd is. De supermarkt zou het gelijkvloers delen met het bankkantoor, en ook de eerste verdieping van het gebouw innemen. De vergunning spreekt over een beschikbare ruimte van 884 vierkante meter.

Supermarkthoppen

Als de winkel er komt, zou die tussen een Delhaize en Cru terecht komen. Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel, ziet dat gegeven als onderdeel van een bredere tendens, waarbij hypermarkten rond de stad alsmaar meer plaatsmaken voor kleinere buurtsupermarkten in de stad. “Waar we ook zitten, er zullen altijd andere supermarkten zijn”, geeft Maes aan. Die intense inplanting is nu eenmaal de Belgische realiteit van vandaag. Wij zien niet in waarom dat tot een spanningsveld zou leiden met de andere spelers in de buurt. Voor ons is dat vooral een complementair verhaal. Klanten gaan voor een andere reden naar de Albert Heijn dan naar de Cru. Dat vinden we juist handig: voor bepaalde producten kunnen ze naar de ene winkel, voor andere producten naar de andere. Niemand is honderd procent trouw aan één supermarkt.”

Ook Silja Decock van Colruyt Group, waar Cru deel van uitmaakt, ziet geen reden om te spreken van een supermarktoorlog. “Wij zien een plein met verschillende spelers, waardoor de consument keuze heeft uit verschillende formules. Albert Heijn is een klassieke supermarkt maar Cru is dat niet.” Het filiaal van Delhaize op de Kouter wou voorlopig geen commentaar geven.