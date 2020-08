Albert Heijn wil nieuwe winkel openen aan Dampoort Jill Dhondt

10 augustus 2020

15u08 0 Gent De supermarktketen Albert Heijn wil graag een nieuw filiaal openen in de Dampoortwijk. Hoewel het idee al een tijdje loopt, is het dossier nog pril. Er moeten nog heel wat vergunning afgeleverd worden, maar de winkelketen is vastberaden om het plan waar te maken.

“We willen zeer graag naar de Dampoortbuurt komen”, bevestigt persverantwoordelijke An Maes. “Het moet enkel nog tot uitvoering gebracht worden. Hoewel het idee al langer bestaat, is het dossier nog pril. Er werden al aanvragen ingediend, maar die moeten nu nog goedgekeurd worden.” Het plan was eerst om tegen het eind van dit jaar te kunnen openen aan de Dampoort, maar dat is door de coronacrisis voorbarig. Het is voorlopig dus afwachten wanneer de winkel er precies komt.

Het tweede nieuwtje uit Albert Heijn hoek waar Gentenaren naar kunnen uitkijken zijn de thuisleveringen. Die werden vorige week gestart in de Antwerpse zuidrand, en worden binnenkort uitgebreid naar de rest van Vlaanderen. Daarbij kan je via de telefoon of computer boodschappen doen om ze thuis te laten leveren.