Al twee daders opgepakt tijdens testfase mobiel stalkingalarm. Systeem voorlopig niet bruikbaar met iPhone Sabine Van Damme

13 oktober 2020

06u15 0 Gent Een knop waarmee een slachtoffer van stalking in een gevaarlijke situatie meteen een politiemacht op de been kan brengen. Dat is het mobiel stalkingalarm, en sinds juni wordt het systeem in Gent getest. “In die periode hebben we twee keer een echt alarm gehad, en twee keer is de dader opgepakt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

Gent werkt al langer aan een systeem om kordaat in te grijpen bij stalking, 17 jaar al om precies te zijn. Maar sinds juni loopt er een proefproject met een nieuw systeem, het mobiel stalkingalarm. Het is een systeem waarbij een slachtoffer met één druk op een knop de politie kan alarmeren, die dan meteen naar het slachtoffer komt. In een vorig systeem werkte dat alarm met de thuistelefoon, en werd de politie automatisch naar het thuisadres van het slachtoffer gestuurd. Maar dat bood uiteraard geen bescherming op het moment dat het slachtoffer pakweg ging winkelen.

Stalking is een probleem dat kan uitmonden in geweld en erger. Dat willen we kordaat aanpakken met alle mogelijke middelen Mathias De Clercq

Het nieuwe systeem werkt via smartphone, waardoor de politie naar het slachtoffer kan komen, gelijk waar het zich op dat moment bevindt in België. Anneleen Van Bossuyt van N-VA vroeg een stand van zaken, na goed 3 maanden operationeel testen. “Het systeem wordt pas in februari geëvalueerd, want zo lang loopt de testfase”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Maar de eerste resultaten zijn zeker bevredigend. Er zijn nu 9 mensen op het systeem aangesloten, we hebben er nog vijf vrij. We beschikken momenteel dus over 14 mobiele stalkingalarmen. Twee keer al kreeg de politie een oproep via zo’n alarm, en in beide gevallen kon de dader toen gevat worden. Dat is uiteraard positief.”

Enkel android

De Clercq geeft toe dat er uiteraard ook nog problemen zijn. “Zo hebben we een aantal keren een vals alarm gekregen, én het systeem werkt momenteel niet met iPhone, enkel met android, maar daar wordt aan gewerkt.” Hij benadrukt ook dat het alarm geen op zichzelf staand systeem is. “We werken ook aan een ondersteuningsnetwerk voor het slachtoffer. Het alarm geeft een gevoel van veiligheid, het netwerk moet het zelfvertrouwen opbouwen, zodat het alarm op termijn overbodig wordt. Er is een tweewekelijks multidisciplinair overleg waar onder meer bekeken wordt wie zo’n mobiel stalkingalarm nodig heeft, waar er echt een probleem rond veiligheid is. Want stalking is een probleem dat kan uitmonden in geweld en erger. Dat willen we kordaat aanpakken met alle mogelijke middelen.”