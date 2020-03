Al bijna 5 miljard schade in Oost-Vlaanderen door Coronacrisis Erik De Troyer

25 maart 2020

17u52 0 Gent Volgens berekeningen van Voka Oost-Vlaanderen, loopt de schade in onze provincie door de coronacrisis nu op tot 4.92 miljard euro. Nauwelijks een week geleden was dat nog 2 miljard euro. De schade neemt dus fors toe. “We moeten ons absoluut zorgen maken over de welvaartseffecten die deze crisis met zich meebrengt”, zegt gedelegeerd bestuurder Geert Moerman.

Uit een nieuwe bevraging bij 360 Oost-Vlaamse bedrijven, uitgevoerd door Voka, blijkt dat de economische schade als gevolg van de coronacrisis exponentieel stijgt.

Op een week tijd ziet 24% van de Oost-Vlaamse bedrijven zijn omzet bijna volledig wegvallen. De helft van de bedrijven heeft al tijdelijke werkloosheid aangevraagd en nog eens een kwart denkt dit in de nabije toekomst te moeten aanvragen. De helft van de bedrijven ervaart vandaag al liquiditeitsproblemen.

Geert Moerman: “Het is duidelijk dat de situatie nijpend is. Daarom vragen we aan de werknemers en vakbonden om zoveel mogelijk aan het werk te blijven. Bedrijven die kunnen verder werken, mogen nu niet stilvallen door personeelstekort. Onze werkgevers doen er alles aan om veilige werkomstandigheden te bieden.”

“We zijn de federale en regionale overheden dankbaar voor de snelheid waarmee maatregelen genomen worden. We vragen ook de lokale overheden om zich maximaal in te spannen om de bedrijven te ondersteunen. Denk aan uitstel van betaling van bedrijfsbelastingen en het opnieuw evalueren van duurder geworden belastingreglementen. Op basis van lokale noden dringen wij bij de gemeenten ook aan om steunmaatregelen uit te vaardigen. Als de lokale besturen de welvaart in hun gemeente op peil willen houden, moet er nu fors ingegrepen worden.”