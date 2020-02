Al 800 handtekeningen en 20 bezwaarschriften tegen asbestopslag aan Wiedauwkaai

Erik De Troyer

14 februari 2020

De komst van een betonverwerkend bedrijf naar een bedrijventerrein aan de Wiedauwkaai blijft protest uitlokken. Eerder deze week kwam aan het licht dat BSC Recycling zich wil vestigen op het bedrijventerrein. Dat bedrijf zal betonafval vermalen tot herbruikbare grondstoffen, maar ook asbest tijdelijk opslaan. Het bedrijf kocht de grond van Sogent en er loopt momenteel een openbaar onderzoek. De omliggende bedrijven namen het voortouw in een protestactie en ook de woonbuurten rond de bedrijvensite sloten zich al aan. In de Morekstraat is een woning volgehangen met protestaffiches. De petitie tegen de komst werd intussen al meer dan 800 keer ondertekend. “Er zijn ook al minstens 20 bezwaarschriften ingediend en daar zullen er vandaag nog zeker tien bijkomen”, klinkt het bij de actievoerders. Bezwaar aantekenen ken enkel nog vandaag.