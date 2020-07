Al 620 Gentenaars ruilden nummerplaat voor subsidie, maar aanvragen lijken over hun piek heen Sabine Van Damme

17 juli 2020

09u30 0 Gent Sinds de start van de maatregel in 2017, hebben al 620 Gentenaars hun auto weggedaan, en in ruil voor hun ingeleverde nummerplaat een subsidie gekregen. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) opvroeg.

Wie zijn nummerplaat indiende, kon in ruil daarvoor een subsidie krijgen om een elektrische (bak)fiets, een abonnement op het openbaar vervoer of op een deelauto te kopen. Die maatregel moet mensen meer op de fiets of het openbaar vervoer krijgen, zeker mensen wier auto niet meer in de LEZ zou mogen. De aanvragen gingen sinds 2017 in stijgende lijn, maar lijken nu over hun piek heen. Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) informeerde bij schepen Tine Heyse (Groen) naar het succes van de maatregelen.

Smaak niet te pakken?

Sinds de opstart in 2017 werden 620 dossiers goedgekeurd. De cijfers gingen voortdurend in stijgende lijn tot begin dit jaar. Momenteel worden er nog gemiddeld 21 dossiers per maand goedgekeurd, tegenover 26 vorig jaar. Lockdownmaand april was een dieptepunt met slechts 15 aanvragen. Yüksel peilde ook naar het effect van de coronalockdown op de fiets- en busabonnementsubsidie. “Er is een opvallende terugval in het aantal aanvragen”, stelt Yüksel vast. “Veel Gentenaars hebben tijdens de lockdown meer gefietst. Je zou verwachten dat ze de smaak te pakken kregen en hun auto zouden inruilen voor een subsidie. Maar dat blijkt niet het geval.”

Te vroeg voor conclusies

Schepen Heyse (Groen) zoekt naar oorzaken voor het voorbije half jaar. Is dit een logische terugval na de invoering van de LEZ vorig jaar en het recordaantal aanvragen die daarmee gepaard ging? Of is de terugloop van de cijfers het gevolg van corona ? “Uit de grafiek zien we een lager aantal goedgekeurde dossiers, maar het is nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken”, zegt ze.

In totaal heeft de stad Gent reeds 207.729 euro aan subsidies uitgekeerd. Die som ging vooral naar de aankoop van een elektrische fiets (275 van 620 goedgekeurde dossiers), een Omnipass voor het openbaar vervoer (146), de aankoop van een elektrische bakfiets (52) en de aankoop van een elektrische bromfiets (7).