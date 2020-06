Al 50 vrijwilligers helpen kinderen online met schoolwerk Wietske Vos

16 juni 2020

16u03 2 Gent Sinds de start van het tijdelijke project ‘Hulp bij schoolwerk in coronatijd’ meldden al 100 vrijwilligers zich aan. De helft van hen is intussen aan de slag. Twee keer per week helpen ze één kind online met huiswerk. Het project loopt door tijdens én na de zomervakantie. Onlinehulp blijft nodig

Door de coronamaatregelen krijgen nog altijd heel wat leerlingen hun schooltaken via online leerplatformen aangereikt, ook nu steeds meer kinderen en jongeren opnieuw naar school kunnen. De nood aan ondersteuning daarbij blijft bestaan, en bovendien kunnen leerlingen altijd schoolse ondersteuning en een luisterend oor gebruiken. Daarom vormde de Stad Gent haar ‘live’ ondersteuning bij schoolwerk op de computer om tot een oproep aan vrijwilligers om kinderen via online platformen te helpen met hun leerstof. Oorspronkelijk vond de digitale assistentie bij schoolwerk plaats in een aantal Gentse bibliotheken, maar door corona mochten die sessies niet meer doorgaan.

Leerlingen kunnen even niet meer terecht bij vrijwilligers in de bib of elders. Maar intussen zijn er meer dan 50 vrijwilligers die leerlingen online ondersteunen. De scholieren krijgen zo de nodige hulp bij digitaal schoolwerk, het plannen of het structureren van hun schooltaken. Sami Souguir (Open VLD)

Een 100-tal mensen heeft nu al gereageerd op de oproep, voor ruim 100 aanvragen vanuit Gentse gezinnen of scholen. Elke vrijwilliger werd uitgenodigd voor een gesprek en daarna gekoppeld aan een kind of jongere. Sinds de start van het project 8 weken geleden gaan 50 vrijwilligers zo’n twee keer per week online met één kind. In totaal gaat het tot nu over 24 kinderen uit het basisonderwijs en 26 jongeren uit het secundair onderwijs.

Project blijft lopen

“Een kleine geste van de vrijwilliger kan zorgen voor een grote impact bij zijn of haar pupil. We mogen niet vergeten dat nog steeds veel leerlingen, vooral in het secundair onderwijs, afstandsonderwijs volgen. Deze coaching kan het verschil maken, inhoudelijk of om de motivatie hoog te houden”, aldus Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs.

Voor nog meer kinderen is hulp aangevraagd en er staan nog vrijwilligers klaar voor een intakegesprek. Het project blijft dus doorlopen, tijdens de periode van de toetsen in juni, tijdens de vakantieperiode en voor het nieuwe schooljaar.