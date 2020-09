Al 400 oude gsm’s en laptops hersteld en verdeeld onder kwetsbare Gentenaars Jill Dhondt

22 september 2020

16u06 0 Gent In de Meubelfabriek zijn vrijwilligers elke dinsdag aan de slag om oude gsm’s en laptops te herstellen. Die komen terecht bij Gentenaars in kwetsbare situaties. Intussen hebben de reparateurs rond de vierhonderd apparaten hersteld, en er liggen er nog tweehonderd op hen te wachten. Om het project verder te ondersteunen, zorgt de Stad nu ook voor zes inzamelkasten verspreid over de stad.

In april lanceerde de Stad een eerste oproep om oude toestellen binnen te brengen, en daar werd massaal op gereageerd. Tot nu toe werden bijna zeshonderd oude laptops, vaste computers, gsm’s, smartphones en tablets binnengebracht. Vierhonderd daarvan werden al hersteld door een team van vrijwillige reparateurs. Tijdens de lockdown werkten die van thuis, maar sindsdien komen ze elke dinsdag samen in De Meubelfabriek. Daar kijken ze de toestellen na, wissen ze resterende gegevens, herstellen ze waar nodig, en installeren ze een besturingssysteem en een basis softwarepakket.

Met de hulp van buurtwerkers worden de herstelde toestellen verdeeld onder kwetsbare Gentenaars. “Dat gaat bijvoorbeeld over een gezin met drie kinderen dat enkel beschikt over een smartphone en een laptop”, legt Sofie Bracke, schepen van Digitalisering, uit. “Als alle drie de kinderen tegelijk online les moeten volgen, hebben ze toestellen tekort. Voor hen çs een herstelde laptop dus erg welkom. ” “Sommige gezinnen hadden zelf nog nooit een pc in huis gehad”, gaat Foad El Houari van VZW Jong verder. “Ze waren daarom erg dankbaar met de herstelde toestellen.”

Op naar de duizend

“De coronacrisis maakte duidelijk hoe groot de digitale kloof is”, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Buurtwerk en Gelijke Kansen. “Het leek ons dan ook logisch om het project verder te ondersteunen.” Hoewel de vrijwilligers al heel wat gezinnen konden helpen, blijft de vraag naar toestellen stijgen. Daarom zorgt het stadsbestuur voor extra middelen en zes nieuwe inzamelkasten. Die staan op zes verschillende locaties in de stad: aan De Krook, de bibliotheek van Sint-Amandsberg, het Lokaal Dienstencentrum De Vlaschaard, het Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel en het Buurtcentrum Gentbrugge. Het doel is om tegen het einde van dit jaar de kaap van duizend ingezamelde toestellen te bereiken. Wie nog een laptop, gsm, smartphone of tablet heeft liggen, kan deze voortaan daar droppen.