Al 319 Gentenaars ruilden nummerplaat voor fiets of Lijn-abonnement

Erik De Troyer

07 oktober 2019

16u44 0 Gent Sinds twee jaar kunnen Gentenaars hun nummerplaat indienen en een tegemoetkoming krijgen voor een abonnement op het openbaar vervoer of een (elektrische fiets). Daar maakten 319 mensen gebruik van. De stad breidde het reglement recent uit waardoor ook autodelen of fietsen huren kan.

Gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD) informeerde bij schepen Tine Heyse (Groen) naar het succes van de maatregelen. Van de 319 aanvragen waren er 171 voor de aankoop van een elektrische fiets of een speed pedelec. Nog eens 105 aanvragers maakten de overstap van de wagen naar het openbaar vervoer. In 41 gevallen kwam de stad tussenbeide bij de aankoop van een elektrische bakfiets en in twee gevallen bij de aankoop van een elektrische bromfiets. In totaal was dat goed voor 91.294 euro.

Wie zijn vervuilende wagen laat slopen in de aanloop naar de lage-emissiezone kan eveneens een slooppremie krijgen. Daarvoor was 1,25 miljoen euro voorzien en daarvan is pas 466.250 euro uitgegeven. De slooppremie kan ook na de invoering van de LEZ nog aangevraagd worden.

“Het is een goede zaak dat het subsidiereglement verlengd en uitgebreid wordt’, zeg Yüksel. “We moeten de Gentenaars nog meer stimuleren om de omschakeling naar duurzame mobiliteit te maken. Met de invoering van de LEZ vanaf januari 2020 verwacht ik dat nog meer Gentenaars hun nummerplaat zullen willen inleveren. Ik wil ook dat de mogelijkheid wordt onderzocht of de subsidie voor inleveren nummerplaat kan gecombineerd worden met de slooppremie. Vandaag kan dat nog niet.”