Al 30.200 tickethouders vragen geld voor Van Eyck-tentoonstelling terug Sabine Van Damme

23 juni 2020

10u49 1 Gent 30.200. Zoveel mensen hebben al gevraagd om hun ticket(s) voor de prestigieuze Van Eyck-tentoonstelling terug te betalen. Over hoeveel tickets dat dan exact gaat is niet duidelijk, want één iemand kan uiteraard meerdere tickets hebben gekocht. “De onderhandelingen met de verzekeraar lopen nog”, zegt cultuurschepen Sami Souguir, “want het gaat niet enkel over de verkochte tickets, maar ook over de inkomstenderving van tickets die we nog hadden kunnen verkopen.”

“We hebben eerst geprobeerd de tentoonstelling te heropenen”, antwoordt Souguir aan Karla Persyn van Groen, die om een stand van zaken vroeg. “Zo veel Van Eycks samen, was immers nog nooit vertoond. En de lockdown was eerst voor twee weken, en werd dan nog eens verlengd. En nog eens. Uiteindelijk hebben we moeten beslissen dat de tentoonstelling niet opnieuw open zou kunnen gaan. Dan zijn we beginnen kijken naar de terugbetaling van de tickets. Er waren er al 140.000 verkocht. Maar simpel is dat niet, niet iedereen kocht die online. Er waren ook combi-tickets, cadeaubons, of verkoop aan de kassa van het MSK en in de Stadswinkel. Op het moment dat we dan een formulier online hebben gezet rond terugbetaling en alle tickethouders hebben verwittigd, is de server gecrasht. Er kwamen meer dan veertig formulieren per seconde binnen. Intussen is alles uiteraard alweer hersteld.”

Schadedossier

30.200 aanvragen voor terugbetaling zijn nu al ingediend. Dat is ongeveer de helft van de tickethouders. Maar over hoeveel tickets het dan juist gaat, is nog niet duidelijk. Eén tickethouder kan immers meerdere tickets hebben gekocht. “De gesprekken met de verzekeraar lopen intussen”, zegt Souguir. “We proberen een raming te maken van de verliezen. Ook dat is niet simpel, want het gaat niet enkel over de terugbetaling van de verkochte tickets, het gaat ook over inkomstenderving. Hoeveel tickets hadden we kunnen verkopen? Hoeveel had bijvoorbeeld catering opgebracht? Dat speelt allemaal mee. Het goede nieuws is dat de dekking daarvan allemaal bevestigd is, maar het schadedossier zit nu bij een expert.”

De tickethouders die een terugbetaling hebben gevraagd, zullen die binnen de zes weken ook krijgen. Iedereen wordt terugbetaald op de manier waarop hij of zij zelf had betaald.