Al 3.500 geveltuinen in Gent, maar vanaf 1 mei 2020 tot eind juni 2021 komt er elke dag eentje bij Sabine Van Damme

17 april 2020

08u07 1 Gent Geveltuintjes, groene plekjes van een paar straatstenen groot, zijn populair. Daarom wil de stad een tandje hoger schakelen. Er zijn vandaag iets meer dan 3.500 geveltuinen in Gent, de stad wil er vanaf 1 mei minstens elke dag eentje extra aanleggen.

De geveltuinen bestaan sinds 2012. Wie in een straat met weinig groen woont, kan vragen enkele straatstenen tegen de gevel weg te halen om daar een paar (klim)planten te zetten. In straten die worden heraangelegd voorziet de stad de geveltuinen gewoon zelf. Zo zijn er vandaag 3.561 geveltuintjes geregistreerd. Een groot deel daarvan werd aangelegd door de Geveltuinbrigade, een initiatief van het Gents MilieuFront (GMF). Zij legden in 2 jaar tijd meer dan 700 geveltuintjes aan bij Gentenaars, met centen van het Burgerbudget.

100 euro subsidie per tuintje

De stad geeft nu subsidies aan die Geveltuinbrigade om vanaf 1 mei 2020 opnieuw honderden geveltuintjes aan te leggen. Doel is minstens één per dag. Wijken waar weinig groen is krijgen daarbij voorrang. “Het gaat om straten zonder bomenrijen, binnen het stadscentrum, in de woonwijken in de 19de-eeuwse gordel en de dorpskernen van de Gentse deelgemeenten”, zegt groenschepen Astrid De Bruycker (sp.a). Het aanplanten gebeurt met een bakfiets gevuld met werkmateriaal, compost en planten. “Elk geveltuintje is een kleine ingreep op zich, maar met enkele duizenden zijn ze een mooi gebaar en duurzaam signaal in onze stad”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). Het GMF krijgt een subsidie van 100 euro per aangeplant tuintje tussen 1 mei 2020 en 30 juni 2021, met een maximum van 70.000 euro.

Zelf aan de slag

Wie niet in een ‘prioritaire wijk’ woont, kan uiteraard ook zelf een geveltuintje aanleggen, op voorwaarde dat het voetpad voldoende breed is. Er moet minstens 1,20 meter overblijven, bij een voetpad breder dan 2 meter zelfs 1,50 meter. Een vergunning aanvragen voor een geveltuintje hoeft niet, melden bij Gentinfo wel.