Al 22 overlijdens in rusthuis Ter Rive en meer dan de helft van de bewoners test positief: “Maar we denken dat we over de piek zijn” Wouter Spillebeen

14 april 2020

12u12 5 Gent In zorgresidentie Onze Lieve Vrouw Ter Rive in Gent hebben meer dan de helft van de bewoners en bijna de helft van het personeel positief getest op het coronavirus. “De cijfers stabiliseren zich, dus we gaan ervan uit dat we over de piek zijn”, klinkt het na een moeilijke lockdownperiode met al 22 overlijdens. In WZC Leiehome klinkt een positievere boodschap.

Home Ter Rive werd als enige Gentse woonzorgcentrum uitgekozen om zowel alle bewoners als al het personeel te testen op het coronavirus. Die beslissing volgde nadat vorige week in vijf dagen tijd tien bewoners bezweken waren aan het coronavirus. Een dertigtal bewoners vertoonde symptomen en was al afgezonderd van de rest.

Uit de tests blijkt dat er nog een pak meer bewoners Covid-19 hebben. 56 van de 95 tests op bewoners kwamen positief terug. Van de 79 tests op personeelsleden waren er 34 positief. “Dat zijn de cijfers die we nu hebben, maar er moeten nog tests opnieuw gebeuren, dus ze kunnen nog veranderen”, klinkt het bij de directie van het woonzorgcentrum. “De laatste vier dagen hebben we dagelijks nog een dodelijk slachtoffer te betreuren gehad.”

We krijgen ook bijstand van onder andere studenten geneeskunde en het Wit-Gele Kruis. Zij geven ons erg veel ondersteuning Directie Onze Lieve Vrouw Ter Rive

De zorgresidentie stelt nu alles in het werk om alle positief geteste bewoners zo snel mogelijk te scheiden van de niet-besmette. “Zo zullen we bijvoorbeeld negatief geteste bewoners enkel laten verzorgen door medewerkers die niet ziek zijn. Een aantal bewoners zijn er ernstig aan toe en er liggen er nog zeven in het ziekenhuis. Het is een erg moeilijke periode. Sinds we op 11 maart in lockdown zijn gegaan, hebben we al 22 bewoners verloren. We zullen de komende dagen vermoedelijk nog mensen verliezen.”

“We krijgen momenteel geen extra besmettingen meer bij, dus we vermoeden dat we toch al over de piek zijn”, klinkt het. “De cijfers stabiliseren zich. We krijgen ook bijstand van onder andere studenten geneeskunde en het Wit-Gele Kruis. Zij geven ons erg veel ondersteuning.”

Waakzaam

In woonzorgcentrum Leiehome in Drongen werden enkel de bewoners getest op het coronavirus. Zondagavond kwam daar al een deel van de testresultaten binnen, waaruit bleek dat 12 bewoners besmet waren, zonder dat ze symptomen vertoonden. Maar maandagavond contacteerde het woonzorgcentrum het labo omdat nog steeds een groot deel van de testresultaten niet binnen waren. Toen bleek dat er iets misgelopen was met de rapportering. Uiteindelijk bleek van de 160 testen slechts één positief te zijn.

“Voor die bewoner werden ondertussen de nodige maatregelen genomen”, aldus het woonzorgcentrum. “Nu keren we terug naar onze bestaande procedure waarbij we bewoners met klachten nauw opvolgen. Over de resultaten kunnen we toch wel blij zijn, maar dat moet ons enkel oproepen om verder waakzaam te blijven.”