Al 216 Gentenaars stonden online hun organen af Sabine Van Damme

22 oktober 2019

14u43 3 Gent Sinds 12 oktober kunnen Gentenaars zich online registeren als orgaandonor, en dat is een succes. Tien dagen later hebben al 216 stadsgenoten dat gedaan.

Dat is veel, want in de 10 voorgaande maanden waren er slechts 308 registraties als orgaandonor. Dat moest dan nog op de klassieke manier, aan het loket van een dienstencentrum. Dat kan overigens ook nog steeds, ook met een al ingevuld document. “Worden Gentenaars nog verder op de hoogte gesteld van dit initiatief?” wilde Hafsa El-Basioui weten. En dat blijkt zo te zijn. In het stadsmagazine van december wordt de hele procedure nog eens uitgelegd.

Officieel is iedereen die zich daar niet expliciet heeft tegen verzet, orgaandonor bij zijn of haar overlijden. Maar als het moment daar is, wordt toch nog steeds toestemming gevraagd aan de familie, wat vaak voor moeilijke discussies en pijnlijke beslissingen leidt. Wie bij leven zelf duidelijk aangeeft orgaandonor te willen zijn, bespaart zijn nabestaanden een hoop miserie als het ooit zover komt.

Orgaandonor worden? Hier kan het.