Al 150 Gentse winkels in één cadeaubon Sabine Van Damme

02 februari 2020

09u29 0 Gent Op zoek naar een perfect cadeau? Eigenlijk kan je in één bon half Gent cadeau doen, dan vindt de ontvanger zeker zijn gading. Cadeaubon Gent verzamelt nu al 150 handelaars.

Cadeaubon Gent werd 3 jaar geleden opgestart. Het is een soort stadsbon, geldig bij heel wat lokale handelaars. Bij de start waren er 70 deelnemende zaken, maar dat aantal blijft toenemen. Vandaag zijn er zelfs al 150 winkels waar de Cadeaubon Gent geldig is.

“Er is voor elk wat wils”, zegt Yordy Eelen, de CEO van Unigift, het bedrijf achter Cadeaubon Gent. “Je hebt de klassiekers in mode, resto, design en wellness maar daarnaast kan je er ook mee naar cinema Sphinx, gaan e-karten of naar een escape room. En we blijven uitkijken naar karaktervolle zaken die mee in het systeem willen stappen.”

Madam Bakster, van de gezonde taarten en dessert, was de 150ste die intekende op Cadeaubon Gent. “Ik was direct gewonnen voor het idee”, zegt Laura Verhulst. “Het was voor mij duidelijk dat het lokale aspect van Cadeaubon Gent perfect aansluit bij duurzaam en lokaal werken, wat voor mij heel belangrijk is. Ik denk dat we met Madam Bakster de perfecte aanvulling kunnen zijn op de ruime keuze die er al was.”

Alle info op de website van Cadeaubon Gent