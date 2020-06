Al 12.877 abonnementen voor KAA Gent verkocht Sabine Van Damme

23 juni 2020

19u15 0 Gent Of er wel of niet met publiek mag gevoetbald worden komend seizoen, daar trekken de fans van de Buffalo’s zich duidelijk niks van aan. Al 12.877 abonnementen zijn de deur uit, terwijl nog niet eens duidelijk is hoeveel mensen in het stadion binnen zullen mogen.

Seizoen 2020 – 2021 wordt sowieso een bijzonder voetbaljaar. KAA Gent besliste niet te wachten op de komende veiligheidsraad, en al te starten met de abonnementenverkoop. Na 20 dagen voorrangsperiode zijn 12.877 abonnees aangemeld. Dat zijn er een pak minder dan in een gewoon jaar, maar wel heel veel gezien de omstandigheden. Het is immers duidelijk dat het seizoen niet zal starten met een vol stadion met 20.000 supporters. 78% van de abonnees kocht zijn nieuw abonnement online. Dat is 20% meer dan vorig jaar. Wie nog geen abonnement heeft kan dat kopen in de ‘vrije verkoop’, die start op vrijdag 26 juni om 12 uur. Er is zowel online-verkoop als ter plaatse aan de loketten.