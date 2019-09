Al 11 mensen op zwarte lijst Rozebroeken Lago neemt klachten over grensoverschrijdend gedrag ernstig: actieplan en opleidingen Sabine Van Damme

09 september 2019

20u35 2 Gent Lago Rozebroeken heeft vanavond zoals beloofd een stand van zaken gegeven over de toestand in het zwembad. Na een resem klachten over grensoverschrijdend gedrag blijkt kordaat ingegrepen. 11 mensen staan op de zwarte lijst. Het bezoekersaantal is wel ferm gezakt.

In 2 maanden tijd zijn in Rozebroeken al 11 mensen die zich hebben misdragen in het zwembad, op een zwarte lijst gezet. Zij komen er dus niet meer in. Sinds het begin van de zomer wordt van elke bezoeker een identiteitskaart gevraagd, de gegevens worden 72 uur bijgehouden. “Er was negatieve pers, en daardoor een pak minder bezoekers”, zegt Diether Thielemans van Lago. “We noteerden 19 procent minder in tegenstelling tot onze andere centra. Het was dus geen goede zomer voor ons. Wel is de reactie op de identiteitscontrole positief. Op 600.000 bezoekers hebben we daar slechts 6 vragen over gehad.”

Rozebroeken heeft een volledig actieplan uitgewerkt. Zo wordt op drukke momenten security ingezet. Uit een externe audit blijkt dat er geen zwijgcultuur heerst onder de redders. Er wordt aandacht gegeven aan de communicatie naar het publiek. Zwemmers worden aangespoord om op elkaar te letten en wantoestanden zeker te melden aan de redders. Die redders – en het andere personeel – kregen een draaiboek over hoe ze nu juist moeten reageren, en wat precies ‘grensoverschrijdend gedrag’ is. De opleiding ‘grensoverschrijdend gedrag’ is al door iedereen in Gent gevolgd, ook de andere centra zullen die krijgen. Vanaf oktober zullen drie keer per jaar oefeningen worden gehouden om daar juist op te reageren. “Wat ook belangrijk is: bij elke ernstige zaak – aanrakingen, voyeurisme of agressie – wordt ook de politie verwittigd en een pv opgemaakt. En we dienen indien mogelijk ook zelf klacht in, zodat we de situatie kunnen opvolgen”, aldus Thielemans.

En dan is er nog die heikele zaak van de klacht en het vonnis tegen het buitenbad, dat zou moeten worden afgebroken. “In die kwestie is er eigenlijk geen nieuws”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Alle betrokken partijen - Lago, de stad en ook de klager zelf – hebben beroep aangetekend tegen het vonnis. Nu is het dus wachten op de administratieve molen van het gerecht.”