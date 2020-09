Al 10-tal Gentse scholen met besmette leerlingen: “Nog voor het weekend weten we of we van kleurcode wisselen” Sabine Van Damme

08 september 2020

18u07 4 Gent Eerder werd gewag gemaakt van 7, maar er zijn al meer Gentse scholen waar zich besmette leerlingen en of leerkrachten hebben gemeld. Het gaat om een tiental. “We hebben echter nog geen weet van mensen die op school besmet zouden geraakt zijn, wat positief is”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).

Op Sint-Bavohumaniora zijn een klas en een gang van het internaat in quarantaine gezet, nadat één iemand positief testte op corona. En er zijn nog minstens 9 scholen waar zich een gelijkaardig scenario afspeelt. “Zodra iemand positief test op Covid-19, wordt het CLB ingeschakeld”, zegt onderwijsschepen Elke Decuynaere. “Dat is zo voorzien in de protocollen. De besmette persoon blijft uiteraard thuis, en het CLB doet dan aan contacttracing. Zij verwittigen iedereen die contact gehad heeft met de besmette persoon persoonlijk, en schatten ook in of het om een hoog- of laagrisicocontact ging.”

Best wel veel besmettingen dus, wat ook te zien is in de cijfers van Sciensano. Gent kende de laatste 7 dagen 96 nieuwe besmettingen, waarmee onze stad weer op 37 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zit. “Maar voor zover we weten, is van al die gevallen niemand besmet geraakt op school. We hebben voorlopig dus geen broeihaarden of echte uitbraken van corona.”

Kleurcode

Een volgende rapport van de RAG (Risk Assessment Group) volgt donderdag. “Daarin staan alle gegevens en een duidelijk overzicht van de situatie van de voorbije week”, zegt Decruynaere. “Op basis van hun analyse overwegen ze of Gent naar een code oranje moet. Vorige week was dat niet zo, deze week wachten we af. We staan in elk geval klaar om snel te schakelen. Nog voor het weekend gaat dan een advies van onze crisiscel naar de minister, die uiteindelijk beslist.”

Het Gentse CLB is helemaal overbelast. Logisch ook, ze hebben de taak van contactopsporing er zomaar bijgekregen. Plots moeten het CLB 7 dagen op 7 werken, maar wel met dezelfde mensen en middelen Onderwijsschepen Elke Decruynaere

Het Gentse CLB is intussen – net als alle andere CLB’s – al helemaal overbelast. “Logisch ook”, zegt Decruynaere. “Ze hebben de taak van contacttracing er zomaar bijgekregen, terwijl ze al ondergefinancierd waren. Plots moeten het CLB 7 dagen op 7 werken, maar wel met dezelfde mensen en middelen. Iedereen kent het CLB van de inentingen voor leerlingen, waar ze nu ook een inhaalbeweging moeten doen na de lockdown. Maar het CLB is ook de toegangspoort tot de bijzonder jeugdzorg, en maakt dossiers op voor kinderen die extra zorg nodig hebben, wat door het M-decreet ook ferm is toegenomen.”

't Groen Drieske

Toch is er ook goed nieuws. De zesjarige jongen die eind augustus in contact kwam met een besmette begeleidster in de vakantieopvang op de school ’t Groen Drieske in Gentbrugge, mag morgen terug naar school. Hij legde twee keer een negatieve coronatest af, maar door onduidelijkheden in de protocollen moest hij aanvankelijk 2 weken thuis blijven. Niet ideaal voor een kind dat in het eerste leerjaar start. Maar morgen mag ook hij – net als 5 andere 6-jarigen daar – eindelijk naar school.