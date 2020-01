Akkoord over 4,5 miljoen euro besparingen bij UZ Gent mvdb

24 januari 2020

16u09

Bron: Belga 0 Gent In het UZ Gent hebben directie en personeel een akkoord bereikt over een besparingsoefening van zowat 4,5 miljoen euro. Eind vorig jaar kwam het tot een stakingsaanzegging omdat onder meer de verlofregeling en het lactatieverlof (borstvoedingsverlof, red.) ter discussie stond.

"We zijn tevreden dat de heronderhandelingen in een sereen en constructief klimaat hebben kunnen plaatsvinden, na een eerder valse start", zegt ACOD-vakbondsman Yves Derycke. Vandaag is een compromis aan het personeel voorgelegd, "dat blijkt na consultatie van het personeel deze week een gedragen geheel te zijn." In de komende weken wordt het plan nu verder uitgewerkt om daarna concrete toepassing te maken.

Het UZ Gent moet besparen op personeel maar voorstellen van de directie vielen zwaar. Vooral het lactatieverlof (als een werkneemster borstvoeding geeft, mag ze tijdelijk geen werkzaamheden uitoefenen indien haar beroep erkend is als gevaarlijk, red.) en het loon dat in bepaalde omstandigheden wordt uitgekeerd bij ziekte stond ter discussie.

In het nieuwe plan zijn in grote lijnen de "scherpe" kantjes weggewerkt en werden besparingen deels op andere vlakken gevonden. De vijf maanden lactatieverlof blijven behouden, weliswaar met een kleine loonaanpassing voor statutaire personeelsleden. Er komen sociale correcties bij disponibiliteit (het maximum aantal ziektedagen is overschreden, maar de werknemer is nog niet in staat op opnieuw te werken,red.), zoals uitzonderingen bij ernstige ziekte en ook het systeem van medisch halftijds is herzien. Er wordt ook bespaard op interim-krachten, werkingskosten en personeelsactiviteiten. Bij het UZ Gent werken zowat 6.250 personeelsleden.