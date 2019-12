Akkoord bij Ivago over nieuwe cao Sabine Van Damme

05 december 2019

09u12 0 Gent Met slechts één dagje staken – en dan nog niet eens volledig staken – is er een nieuwe cao bereikt bij Ivago. Die is meteen geldig voor 3 jaar. Dat het zo snel ging, is een prestatie. Cao-onderhandelingen bij Ivago zijn altijd een moeilijke bevalling.

Het waren de eerste cao-onderhandelingen voor Bram Van Braeckevelt als voorzitter van Ivago. Ervaring heeft hij natuurlijk wel, want hij werkte tot voor kort zelf als vakbondssecretaris. Maar dan nog is het een prestatie om de driejaarlijkse cao-onderhandelingen bij Ivago quasi rimpelloos af te werken. De vuilnisophalers van Gent doen zwaar werk, en ze doet dat ook goed. Hun job is niet te onderschatten, in weer en wind, maar ook doorheen pakweg de Gentse Feesten houden ze de stad schoon. Maar ze hebben ook de reputatie nogal op hun strepen te staan. Twee zomers terug hielden ze ruim een week lang het been stijf tijdens een staking na een dispuut over zonnecrème. Al draaide alles volgens hen om het zo cruciale ‘respect’. Nu stond er ook druk op de ketel, met de kerstmarkt in aantocht. Maar het is dus gelukt, met slechts één dagje ‘plots’ staken, waaraan dan nog niet eens iedereen meedeed.

Momenteel worden de werknemers van Ivago op de hoogte gebracht over de inhoud van de bereikte overeenkomst. Dadelijk meer.

