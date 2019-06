Agressor gaat man te lijf met samoerai-zwaard: “Paar schrammen op de arm staan in schril contrast met diepe wonde in gezicht van slachtoffer” Jeroen Desmecht

28 juni 2019

12u06 9 Gent Een agressor die met een samoerai-zwaard uithaalde naar een man heeft een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen. “Het slachtoffer had een diepe snijwonde in zijn gezicht”, vertelde rechter Caroline Blomme. “Hij probeerde ook nog naar de buik van het slachtoffer te steken. Hij wou hem duidelijk maximaal verwonden.”

M.L. is duidelijk geen doetje. Zo liep hij al verschillende veroordelingen op voor vluchtmisdrijf, geweldsdelicten en drugsfeiten. In 2014 kreeg hij al eens 30 maanden celstraf (toen voor de helft met uitstel) nadat hij iemand neerstak met een mes. Begin dit jaar, op 14 februari, ging hij nog een stapje verder: nadat een discussie over drugsgeld uit de hand liep, haalde M.L. een samoerai-zwaard boven.

Geen zelfverdediging

Het slachtoffer hield aan het voorval een diepe wonde aan zijn hoofd over. M.L. haalde ook nog uit naar de buik van de man, maar stak gelukkig mis. Tijdens de behandeling van de zaak beweerde hij te handelen uit zelfverdediging. Hij verklaarde dat hij eerst zelf een kopstoot incasseerde, waardoor hij enkele tanden verloor. Argumenten die de rechtbank vrijdagochtend van tafel veegde. “De beklaagde heeft een paar schrammen aan zijn rechterarm, dat staat in schril contrast met de snijwonden in het gezicht van het slachtoffer”, klonk het. “Er werd bovendien geen bloed aangetroffen aan de mond van de beklaagde. Had het slachtoffer hem effectief een kopstoot uitgedeeld, was dat wel zo geweest. Hij handelde duidelijk in een vlaag van woede én wou die man maximaal verwonden.”

En de ontbrekende tanden? “Dat kan evengoed door een slechte mondhygiëne”, stipte de rechter aan. Het parket vervolgde L. ook voor de diefstal van een vrachtwagen. Feiten die door de verdediging niet werden betwist. Rechter Blomme sprak vrijdag een gevangenisstraf van 2 jaar en een effectieve boete van 800 euro uit.