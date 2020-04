Agressieve klant die naar winkelbediende spuwde opgepakt Wouter Spillebeen

11 april 2020

18u20 24 Gent In de supermarkt Delhaize in de Kortrijksesteenweg in Gent is zaterdagvoormiddag een klant opgepakt nadat hij zich agressief gedroeg en spuwde naar een winkelbediende. De man respecteerde de nodige afstand niet in de winkel en toen hij daarop aangesproken werd, sloeg hij door.

De 66-jarige man was met zijn vrouw gaan winkelen in het Delhaizefiliaal Ster in de Kortrijksesteenweg. Omdat hij niet de nodige afstand bewaarde tot de andere klanten, sprak het winkelpersoneel hem aan. “Hij ging fel in discussie en dat ontaardde”, duidt woordvoerder van Delhaize Roul Dekelver. De security greep in. “Het winkelpersoneel moest hem bedwingen en intussen werd de politie gebeld.”

De man bleef zich agressief gedragen en spuwde zelfs naar een winkelbediende, wat in coronatijden uiteraard nog meer ongehoord is dan anders. De politie heeft de man opgepakt en meegenomen voor verhoor. Het onderzoek naar de feiten loopt momenteel nog.

“We zijn heel blij dat de politie tijdig en correct heeft ingegrepen”, aldus Dekelver. “Ze hebben de situatie goed afgehandeld en het personeel is hen dankbaar voor de hulp.”