Afvalbrand Desteldonk: Ramen en deuren gesloten houden Jeffrey Dujardin

01 juni 2019

Bij het afvalverwerkingsbedrijf Renewi langs de Kennedylaan is rond 16 uur een brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden. De brand is momenteel onder controle, de brandweer is momenteel aan het nablussen. Bij de brand was een sterke rookontwikkeling, de rookwolk was kilometers ver te zien. De brandweer vraagt wel om ramen en deuren dicht te houden in een straal van 500 meter. Automobilisten op de R4 moeten ramen dichthouden en ventilatie uitzetten en zeker uit de rook blijven.

Later meer.