Aftellen! Nog een week en de Gentse Feesten zijn daar... en dat valt er al aan te zien Erik De Troyer

12 juli 2019

19u02 2

Nog precies een week en we beginnen weer aan tien dagen Gentse Feesten en dat is in de binnenstad al goed te merken. Vooral aan Polé Polé – traditioneel het plein dat er als eerste aan begint – is er al veel bedrijvigheid. De pontons liggen al op het water en de drankstanden zijn volop in aanbouw aan de Gras- en Korenlei. Op de Groentenmarkt staat het podium er al en op de Korenmarkt werden vrijdag de eerste stellingen geleverd. Aftellen maar!