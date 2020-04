Afsluiten binnenwateren van Gent Centrum volop aan de gang Sabine Van Damme

23 april 2020

14u18 16 Gent In Gent wordt met man en macht gewerkt om al de binnenwateren hermetisch af te sluiten van de Schelde. Daarin zit immers een enorme In Gent wordt met man en macht gewerkt om al de binnenwateren hermetisch af te sluiten van de Schelde. Daarin zit immers een enorme vervuiling die vanuit Frankrijk naar hier drijft, en die voor een massale vissterfte zorgt. Dat willen ze in Gent vermijden.

Bedoeling is het vervuilde water af te leiden via het kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde. De vervuiling zou hoe langer hoe meer verdund moeten raken en vanzelf oplossen. Maar intussen trekt de wolk afval al het zuurstof uit het water, waardoor de vissen sterven. Samen met Natuur & Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij probeert de Vlaamse Waterweg de schade te beperken. Op verschillende plekken zijn zuurstofpompen in het water geïnstalleerd, op andere plaatsen spuit de brandweer preventief water in de rivier.

De Gentse binnenstad willen we sowieso vrijwaren Karen Buysse, Vlaamse Waterweg nv

Om de Gentse binnenstad te vrijwaren worden de waterlopen zo goed mogelijk afgesloten van de Schelde. Niet eenvoudig, want in Gent stromen Schelde en Leie immers samen. Maar het vervuilde Scheldewater kan wel afgeleid worden via het Kanaal Gent Terneuzen. Daarom wordt nu met man en macht gewerkt om op verschillende plaatsen schotten aan te brengen. Die worden aangevoerd door een kraan en dan ter plaats geïnstalleerd. Dat gebeurde vanmorgen bijvoorbeeld al aan Portus Ganda.

“Preventief”, zegt Karen Buysse van de Vlaamse Waterweg nv. “Op dit moment (14 uur, nvdr) zit de vervuiling nog rond Avelgem, dus nog niet in Oudenaarde. Het is heel moeilijk in te schatten hoe snel het probleem vordert, omdat er momenteel weinig stroming op de Schelde zit. We vertrouwen op de zuurstofmeters van de Vlaamse Milieumaatschappij, die in realtime tonen hoe het met het water zit. Voorlopig lijken onze inspanningen te lonen. De zuurstofpompen werken, en er drijven weinig dode vissen boven. Dat kan natuurlijk snel veranderen, maar we hopen van niet. De Gentse binnenstad willen we sowieso vrijwaren.”