Afscheidsfeestje van Panthers Store Gent met Zwangere Guy Jeffrey Dujardin

26 juli 2019

15u39 0 Gent De Gentse Vlaanderenstraat zal geweten hebben dat de Panthers Store sloot, dat is zeker. Voor het afscheidsfeestje van de sneakerwinkel hadden ze niemand minder dan Brusselse hiphopper Zwangere Guy uitgenodigd. Een afscheid in stijl.

Een honderdtal gasten kreeg donderdagavond de kans om een exclusieve showcase bij te wonen van Zwangere Guy in het pand van de Panthers Store. De genodigden kregen eerst een drankje, wat absoluut een must was met de tropische temperaturen. Om half tien was het zover. De meute werd in het winkelpandje gepropt met vooraan de ceremoniemeester van dienst, Zwanger Guy. De airco stond op, maar veel soelaas bracht die niet. Al snel gingen de temperaturen omhoog, startten de moshpits en werd de boel plat gespeeld. Na een set van 45 minuten zat het erop, een ideaal einde in stijl voor de sneakerwinkel en een indrukwekkend optreden dat ons nog een half uur liet nazweten.