Afscheid van Pat Remue op 6 december Sabine Van Damme

28 november 2019

18u04 0 Gent Volksartiest en cabaretier Pat Remue is Volksartiest en cabaretier Pat Remue is gisteren overleden , na een lange strijd tegen kanker. Zijn uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 december om 11 uur, in crematorium Westlede.

Veel Gentser dan Pat Remue worden ze niet gemaakt, de artiesten. Het is dan ook symbolisch dat deze man het leven liet net in de Week van Gents. De familie van Pat kan uiteraard niet iedereen die hem kende persoonlijk verwittigen. Daarom laten ze via deze weg weten dat de uitvaart van Pat Remue plaatsvindt op vrijdag 6 december om 11 uur in crematorium Westlede in Lochristi. Iedereen is welkom om afscheid te nemen van deze aimabele mens.