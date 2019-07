Afscheid na 23 jaar in commandopost: “Ik heb mij daar rot geamuseerd” Flik Danny Buysse heeft er zijn laatste Gentse Feesten opzitten Sabine Van Damme

28 juli 2019

21u05 0 Gent De Gentse Flikken hebben in stijl afscheid genomen van hun collega Danny Buysse (61). Die gaat in maart 2020 met pensioen, maar heeft er dus zijn laatste Gentse Feesten opzitten. En net dat vond hij het mooiste van zijn job, in het commandocentrum van de Feesten zitten.

“Mijn pa was bij de rijkswacht, en ik heb altijd heel erg naar hem opgekeken. Maar zelf ben ik eerst bij het leger gegaan. Nochtans was het een jeugddroom om in de voetsporen van mijn vader te treden. Na 18 jaar in het leger ben ik dan overgestapt naar de politie. Ik kwam binnen in mei 1995. Helaas was mijn vader een jaar daarvoor overleden. Maar ik ben er zeker van dat hij trots op mij zou zijn geweest.”

Oudste

Danny zit bij de interventiedienst. Hij is de oudste interventieflik van Gent. “En vermoedelijk zelfs van België”, lacht hij. Dat hij zijn job enorm graag doet, straalt er gewoon van af. “Maar onlangs heb ik mijn wapen moeten trekken en schieten”, zegt hij. “Dat was bij die poging tot inbraak bij een juwelier aan het Rabot. Ik was daar zo van onder de indruk dat ik de dag daarna mijn pensioen heb aangevraagd.”

Volgend jaar ben ik weer tien dagen op de Feesten, maar dan op een andere manier Danny Buysse

“Of ik het zal missen? Natuurlijk wel. De commandopost van de Gentse Feesten bemannen was het liefste wat ik deed. 23 jaar geleden ben ik daarmee gestart, en ik heb dat elk jaar 10 dagen aan een stuk gedaan. Ik heb geen enkele dag gemist. Ik heb dus samengeteld bijna een heel werkjaar in de commandopost gezeten. In het begin zaten we daar met 2 of 3 mensen en was dat heel beperkt. Ondertussen beheren we 30 beweegbare en 8 statische camera’s over de hele Feestenzone. We monitoren alles en sturen de ploegen in het veld aan. Als wij iets zien, sturen we direct mensen ter plaatse. Ook de mensen van de brandweer, Ivago, het Rode Kruis, mobiliteit en nog andere diensten zitten nu in de commandopost. We zijn met een 16-tal, en ik heb mij daar rot geamuseerd. Ik vind het heel jammer dat het gedaan is. Ik ben trots op wat ik heb gedaan, ik had in het korps een beetje een voorbeeldfunctie.”

Stevig feestje

De politie bedankte Danny op een onverwacht moment met een erehaag, een etentje op de Korenmarkt, en een reünie met oud-collega’s nadien. “Ik zal mijn bezigheid wel hebben tijdens mijn pensioen. Ik reis graag, ik rij graag met de motor, en ik wil Italiaans en Indonesisch leren. Ik ben de Politiezone Gent heel erg dankbaar dat ik deze job mocht doen. Ik zal volgend jaar trouwens nog altijd 10 dagen naar de Gentse Feesten komen, maar dan op een andere manier.