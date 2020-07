Afgestudeerden HOGENT krijgen proclamatie in Ghelamco Arena in oktober Wietske Vos

01 juli 2020

18u13 4 Gent Studenten van HOGENT die dit jaar afstuderen, krijgen een proclamatie om ‘U’ tegen te zeggen: hun naam zal worden afgeroepen in een gevulde Ghelamco Arena, in plaats van in De Bijloke. En ze mogen drie personen meebrengen in plaats van twee.

HOGENT wil voor alle afgestudeerde bachelors en graduaten 2019-2020 een proclamatie in de Ghelamco Arena organiseren, met respect voor social distancing. Andere jaren vond de proclamatie in De Bijloke plaats. De Ghelamco Arena “biedt voldoende garanties aan noodzakelijke ruimte en faciliteiten om zo’n event conform de coronarichtlijnen veilig te laten plaatsvinden”, aldus de mededeling van HOGENT.

“We hebben het zekere voor het onzekere genomen en als locatie voor Ghelamco Arena gekozen”, bevestigt persverantwoordelijke Isabelle Claeys. “Daar kunnen we buiten proclameren en zijn we flexibel als de maatregelen zouden verstrengen, bijvoorbeeld in het geval van een tweede golf. De mensen zitten buiten op de tribune, er is daar ook verwarming. Het is eigenlijk perfect om veel volk te kunnen laten zitten.”

Dat zal nodig zijn, want anders dan andere jaren mag elke student geen twee, maar drie personen meenemen: ouders, zussen en broers, vriend of vriendin. Dat levert een pak mensen op. “Het is voor ons heel belangrijk om de afgestudeerden een waardig afscheid te geven én om ook ouders en familie daarbij te betrekken”, aldus Claeys. “We kiezen ervoor om de proclamaties te spreiden over vier volle avonden, met meerdere shows per avond.”

Rekening houden met voetbalkalender

Dat deze keuze een aardige cent zal kosten, is duidelijk. Claeys wil geen bedrag noemen. “Maar gezien de coronamaatregelen zal de receptie beperkter zijn dan anders. Dat compenseert een stuk.” Onderwijsinstellingen zijn blijkbaar bereid te investeren in een veilige proclamatie, gezien er de voorbije weken al heel wat reactie kwam op berichten over de afschaffing van de UGent-proclamaties. Later kwam UGent terug op deze beslissing.

De proclamaties van HOGENT worden gepland in de week van 19 of 26 oktober. Claeys: “Omdat we rekening moeten houden met de voetbalkalender, is het nog niet helemaal duidelijk welke week het wordt. Tegen 18 september weten we meer over de Champions League, en zal beslist worden over de definitieve data.” Reden om de proclamaties pas eind oktober te houden, is onder meer omdat heel wat studenten hun stageopdracht, die tijdens de lockdown was afgebroken, nog moeten afwerken.