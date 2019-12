Afgesloten straat heeft op week tijd al zes stroompannes achter de rug: “Ik dien een klacht in”

Erik De Troyer

03 december 2019

19u08 5 Gent Oostakker-centrum kreeg de voorbije week af te rekenen met de ene stroompanne na de andere. Vooral de omgeving van de Eekhoutdriesstraat waar rioleringswerken bezig zijn kreunt onder de wankele elektriciteitstoevoer. “Ik dien een klacht in en eis een schadevergoeding”, zegt onthaalouder Els Goovaerts. “Ik kan geen papjes of eten opwarmen voor de kinderen. Ik heb zelfs al enkele kinderen weer naar huis moeten sturen.”

“De voorbije anderhalve week zijn al bijzonder vervelend geweest. De arbeiders raken blijkbaar heel dikwijls de elektriciteitsleidingen”, zegt Els Goovaerts. Ze heeft een kinderopvang in de pas aangelegde Ivonna Nevejanstraat. “Dat we door de werken hier twee weken afgesloten zouden zitten van de buitenwereld wisten we al. Uiteindelijk raken alle ouders wel tot hier, hoe moeilijk ook. Maar de voortdurende stroompannes zijn zeer vervelend. We zitten hier met kleine kinderen. Als de stroom uitvalt zitten we zonder verwarming, telefoon en verlichting. Ik kook elke dag vers eten maar dat gaat natuurlijk niet als er geen stroom is. Papjes kan ik niet opwarmen. En wat gedaan met het eten in mijn diepvriezer? Ik dien in elk geval klacht in en vraag een schadevergoeding want dit kost me geld”, zegt Els.

Nog voor de werken maakte de buurt zich al zorgen. De straat zou namelijk niet bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Volgens de stad zouden de arbeiders van de werf helpen indien er iets gebeurde. De werfput van de rioleringswerken zou dan gedicht worden om hulpdiensten door te laten. Dit weekend moest daarom nog een dame door werklui op een bed naar de ambulance gedragen worden.

“We hadden wel verwacht dat we van de buitenwereld afgesloten zouden zijn maar dat we ook nog eens zonder stroom zouden vallen was toch niet gepland”, zegt David Coussens. “We hebben eerst 48 uur zonder proximus gezeten, zaterdag zaten we 5 uur lang zonder stroom. Er is dan een stroomgenerator aangebracht om de problemen op te lossen maar we blijven maar zonder stroom vallen. Maandag nog eens, vandaag (dinsdag) tussen 8 en 10u nog eens en nog een keer om 16u vandaag. Mijn kinderen zitten in hun examens. Ze moeten studeren en hebben daar de computer voor nodig. Eens de batterij van de laptop op is, is het gedaan met studeren. Het is ook bijzonder slecht voor onze apparatuur. We kijken enorm naar het einde van de werken. Dat zou voor donderdag of vrijdag moeten zijn. Laat het ons hopen.”

Het is niet alleen de Nevejanstraat die getroffen wordt. De panne van vanmorgen had ook gevolgen voor de Eekhoutdriesstraat, de Groenehoekstraat, Langerbruggestraat, Ledergemstraat, Oude Holstraat en de Pijphoekstraat.

Bij Fluvius klinkt het dat het om een opeenstapeling van ongelukken gaat. “De eerste panne van vorige week vrijdag was gepland. Toen werd de wijk op een nieuwe schakelkast aangesloten. Zaterdag is een kabel doorgetrokken door de arbeiders waardoor die schakelkast niet meer kon opstarten. We hebben twee generatoren gebracht om de wijk van stroom te voorzien maar één daarvan is vandaag sneller dan verwacht zonder mazout gevallen. Die generator had lucht in de leidingen en is dan nog eens stilgevallen”, zegt woordvoerder David Callens.

“Normaal gezien zouden we vrijdag de wijk weer op het elektriciteitsnet aansluiten. We hebben beslist dat te versnellen. We gaan dat morgen al proberen. De wijk zal dan nog enkele minuten zonder stroom zitten maar daarna moet het probleem definitief van de baan zijn.”