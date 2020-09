Afdeling in rusthuis Domino in quarantaine na vaststelling van 16 besmettingen Sabine Van Damme

16 september 2020

09u02 0 Gent 16 mensen op één afdeling van het WZC Domino in de Rodelijvekensstraat zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om 13 bewoners en 3 personeelsleden. De hele afdeling is in een absolute lockdown geplaatst, in de hoop de situatie meester te blijven.

Bij de vorige coronagolf hield het virus lelijk huis in de rusthuizen. Draconische maatregelen moesten daar paal en perk aan stellen. Maar er kwam heel veel kritiek op het verbod op bezoek bij de senioren, en de eenzaamheid die daardoor nog schrijnender werd dan de verhalen over de ziekte zelf. Er werd beloofd dat zo’n absoluut verbod op sociaal contact met de familie er niet meer zou komen. Maar bij één afdeling van het WZC Domino is dat nu wel weer het geval.

Met 16 bewezen besmettingen en 5 patiënten die echt ziek zijn, kan dat ook niet anders. Bij een opgelegde test van alle personeelsleden van alle rusthuizen, kwamen 4 besmettingen in WZC Domino aan het licht. Drie personeelsleden werkten op dezelfde afdeling, en daar blijken nu dus ook 13 bewoners besmet. De hele afdeling zit nu in quarantaine, er is geen bezoek toegelaten, en er zijn een aantal vaste personeelsleden aangeduid die daar moeten instaan voor de verzorging. Zelfs de huisarts komt er niet meer in. De directie hoopt daarmee een verdere verspreiding van de ziekte in het rusthuis tegen te gaan.